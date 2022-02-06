"Нос уплыл": 5 причин для повторной ринопластики

Ринопластика — одна из самых сложных пластических операций. Многие пациенты с опаской решаются на процедуру, так как опасаются ошибки и необходимости делать операцию заново. Пластический хирург, главный врач клиники Art-Plastic, доктор медицинских наук и эксперт по ринопластике Тигран Алексанян рассказал "Рамблеру", когда ринопластику все-таки приходится переделывать.

По словам врача, в пластической хирургии разделяют два вида ринопластики: коррекционную и повторную.

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Коррекционная проводится в случаях, когда после операции становятся заметны небольшие дефекты: легкая асимметрия, неудачно падает тень от кончика носа, вылезает хрящик. Такая процедура проводится под местным наркозом. Повторная пластика — это полноценная операция, сделать ее возможно лишь через год после первой. Она рассчитана на исправление серьезных проблем, как эстетических, так и физиологических.

Проблемы с дыханием

Любая пластическая операция направлена на исправление недостатков внешности посредством изменения анатомии. Пирамида носа формируется около года после операции, за это время может произойти ряд изменений, которые принесут трудности с дыханием, что заметно снизит уровень комфорта от жизни.

Самое незначительное искривление носовой перегородки со временем может усугубиться и стать критичным. Травма носа, полученная после операции, тоже может стать причиной для физиологических нарушений. Терпеть проблемы с дыханием не нужно, ведь хронический недостаток кислорода может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Возрастные деформации

Организм подвержен естественному старению, которое сказывается на внешнем виде и внутреннем строении. Хрящевые и костные структуры деградируют, что нередко влечет за собой искривление перегородки. Это затрудняет дыхание пациента, и ему будет рекомендовано повторно обратиться к хирургу.

Со временем могут произойти и косметические изменения. Например, кончик носа со временем может опуститься, так как мягкие ткани носа подвержены гравитационному птозу. Это никак не сказывается на качестве жизни, но выглядит неэстетично и может визуально старить. В таком случае пациенты просят повторно сделать антивозрастную ринопластику.

Индивидуальное строение носа

Несмотря на то, что снаружи нос выглядит довольно просто, он имеет очень сложное анатомическое строение. У большинства людей хоть раз в жизни были микротравмы носа, которые привели к незначительные искривления перегородки. В некоторых случаях ринопластика может спровоцировать различные процессы внутри носа, исправление которых потребует повторного хирургического вмешательства.

Со временем нос “уплыл”

Если в процессе операции хирург не учел особенности вашего организма или некорректно провел процедуру, нос действительно со временем может “уехать” или “уплыть”. Поэтому к выбору хирурга стоит подходить очень внимательно, разумно обращаться за ринопластикой к тем специалистам, которые имеют опыт в отоларингологии и большой опыт проведения именно этой операции. Ринопластика считается самой сложной пластикой, и даже самый опытный врач не всегда может на сто процентов прогнозировать результат операции.

Несоблюдение правил реабилитации

Процесс восстановления после ринопластики занимает приблизительно 14 дней. В этот период пациенту рекомендовано носить шину, посещать регулярные перевязки, соблюдать режим покоя и специальную диету, не употреблять алкоголь. От занятий спортом и любой физической активности нужно освободить себя на два месяца.