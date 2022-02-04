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1 час назад

Как бороться с синдромом ночного переедания

Ночные перекусы, как правило, сопровождаются проблемами психологического характера.

Как бороться с синдромом ночного переедания
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Издание WomanHit со ссылкой на психологов пишет, что любителям ночных перекусов свойственны повышенная тревожность, депрессии, проблемы с принятием тела, пропуски завтрака, частые бессонницы. Попробовать справиться с этим можно, прибегнув к трем уловкам.

Во-первых, исключить алкоголь вечером. Любой алкогольный напиток принесет вам больше калорий, чем простой перекус, кроме того, он притупляет негативные ощущения и критическое мышление, в итоге стимулирует потреблять больше еды.

Во-вторых, нужно снизить уровень стресса, особенно в опасные моменты перед перееданием. Переключайтесь, попробуйте подобрать физические нагрузки в период времени, когда вас больше всего влечет к холодильнику: запишитесь на вечернюю йогу, например, так вы снимете стресс и займете свой мозг совершенно новой деятельностью.

В-третьих, будьте снисходительнее к себе. Не критикуйте себя за лишний подход к холодильнику, так вы лишь усиливаете стресс и негативные эмоции, которые в итоге заедаете снова. Позвольте себе побыть слабым, например, в определенный день в неделю, и постепенно постарайтесь отказаться от привычки. Если ничего не помогает, может помочь психолог.

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