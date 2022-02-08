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47 минут назад

Правда ли, что стойка на голове замедляет старение

Катерина Саломе

«Ширшасана» или, проще говоря. стойка на голове — одна из важнейших поз в йоге. Регулярно выполняя эту асану, можно получить равнозначный эффект как от десятка других упражнений. «Рамблер» расскажет о пользе стойки на голове.

Правда ли, что стойка на голове замедляет старение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Укрепляет основные мышцы

Стойка на голове — одно из самых сложных физических упражнений. Необходимо напрягать основные мышцы, чтобы удерживать ноги и сохранять равновесие. Выполняя стойку на голове, вы заставляете работать мышцы рук, плеч и спины, чтобы минимизировать давление на голову и напряжение в шее.

Улучшает зрение

Практикуя стойку Ширшасану, можно также улучшить свое зрение. Весь секрет в крови: она мощным потоком приливает к голове и мозгу, давая при этом глазам большое количество кислорода и питательных веществ. Однако стоит сохранять бдительность: при повышенном глазном давлении так же, как и при физических повреждениях глаз, стойка на голове противопоказана.

Повышает концентрацию

Переворачиваясь вверх ногами, вы увеличиваете приток крови к мозгу. Это дает возможность улучшить умственную функцию и повысить концентрацию внимания. Помогая в борьбе со страхами и беспокойством, эта поза позволяет сохранять ясность сознания и остроту ума.

Омолаживает организм

Благодаря тому, что к клеткам мозга прибывает так называемая «чистая» кровь, тело запускает процесс самообновления. Все практикующие стойку на голове стали замечают незамедлительный эффект: разглаживается лицо, уходят морщины, кожа приобретает эластичность и упругость, а у волос появляются густота и блеск.

Улучшает пищеварение

При обратном воздействии гравитации на органы пищеварения организм начинает освобождаться от застоявшихся масс; выходят лишние газы, улучшается приток крови ко всем важным органам пищеварения. Тем самым стойка на голове улучшает усвоение питательных веществ и их доставку к клеткам. Если добавить к ней правильное дыхание животом, вы получите двойной эффект.

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