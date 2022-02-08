Ученые сочли COVID-19 безопасным для полового здоровья мужчин

Российские учёные выяснили, что коронавирус снижает уровень мужских гормонов у заболевших, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму. Исследование проводили специалисты Сеченовского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В течение полугода они изучали данные о гормональном статусе больных COVID представителей мужского пола.

COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот «обнадёживающий» результат команда исследователей Сеченовского университета получила в процессе полугодового сбора и изучения данных о гормональном статусе больных COVID на базе университетского коронавирусного госпиталя.

В исследованиях приняли участие 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца. Ультразвуковое исследование также не выявило каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса.