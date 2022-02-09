Что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день

"Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок. Не запивайте еду, это тормозит процессы переваривания пищи. Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", – заявила эксперт.