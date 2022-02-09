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4 часа назад

Что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день

Даша Краснова

Нутрициолог Наталья Кунская объяснила, что будет, если постоянно пить воду с лимоном. По ее словам, напиток помогает в борьбе c вирусными заболеваниями, участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов, Об этом сообщает РИА Новости.

Что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также лимонная вода способствует выработке соляной кислоты в желудке и секреции желчи, которые необходимы для нормального пищеварения.

"Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок. Не запивайте еду, это тормозит процессы переваривания пищи. Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", – заявила эксперт.

До этого мы рассказывали, куда попадает вода из унитаза и крана.

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