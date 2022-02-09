Стоматолог раскрыла страшные последствия употребления льда

«Боже, где вы были раньше, у меня так два зуба выпало», «Спасибо большое! Я больше никогда не буду есть лед», «Это случилось с моей мамой, у нее треснул зуб», «Я подозревал, что это вредная привычка!», «Спасибо вам большое! Я расскажу об этом друзьям», — писали юзеры.