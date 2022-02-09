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1 час назад

Стоматолог раскрыла страшные последствия употребления льда

Даша Краснова

Стоматолог из Нью-Йорка раскрыла страшные для зубов последствия употребления льда. Об этом сообщает LadBible.

Стоматолог раскрыла страшные последствия употребления льда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач Авалин выложила видео в TikTok, где объяснила, что лет может навредить зубам. Например, длительный контакт со льдом способствует возникновению трещин и полному разрушению эмали.

Ролик стал вирусным и набрал 32 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили врача в комментариях под публикацией.

«Боже, где вы были раньше, у меня так два зуба выпало», «Спасибо большое! Я больше никогда не буду есть лед», «Это случилось с моей мамой, у нее треснул зуб», «Я подозревал, что это вредная привычка!», «Спасибо вам большое! Я расскажу об этом друзьям», — писали юзеры.

До этого мы рассказывали про суперспособности зубной пасты в быту.

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