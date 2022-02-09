Врач рассказал о признаках онкологии, видимых на лице

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба обсудил признаки прогрессирующего рака, которые можно увидеть на лице. Они носят не специфический характер, но должны насторожить, если вы их обнаружили.

Например, отеки на шее, руках, груди и лице могут быть не только признаком проблем с почками или с сердцем, но и симптомом рака легких. Однако в довольно редких случаях — предупредил Игорь Кашаба.

Эксперт также посоветовал после пробуждения изучить склеру глаз, посмотреть, обложен ли язык, не увеличен ли он, есть ли на нем отпечатки зубов.

«Язык в классическом смысле воспринимается как зеркало желудочно-кишечного тракта. Он свидетельствует о проблемах печени, поджелудочной железы, толстого кишечника. Если язык увеличивается в размерах, это может говорить о воспалении. Лопнувшие капилляры в глазах могут говорить о повышенном давлении. Это сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу» — пояснил иммуногенетик.