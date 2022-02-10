Может ли мыло очистить само себя

Если вы озабочены вопросом, насколько опасным является кусковое мыло и может ли оно очистить само себя от микробов, читайте материал “Рамблера”.

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Согласно серии тестов, проведенных американцами в прошлом столетии, кусочки мыла в большей степени покрыты бактериями, в отличие от средств, заливаемых в бутыль с дозатором. Осталось выяснить, действительно ли “грязный” брусок переносит микробы на ваши руки во время мытья.

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В ходе исследований, проведенных в 1965 и 1988 году, лаборанты специально покрывали кусочки мыла кишечной палочкой и другими неприятными бактериями, а затем давали их испытуемым для энергичного мытья рук. И в обоих случаях, к счастью, микробы не перенеслись на кисти. Однако оба исследования оказались испорчены потенциальным конфликтом интересов: первое было проведено Procter & Gamble, а второе — Dial Corp.

Тем не менее, нет иных доказательств, противоречащих результатам этих тестов. И вполне вероятно, что бактерии на грязном брусочке мыла просто смываются, когда вы ополаскиваете руки. Другими словами, моющее средство очищается в процессе активного использования само по себе.

Непонятно даже, нужна ли чистая вода для мытья рук. Недавние исследования гигиены в развивающихся странах показали, что очищение кожи водой с мылом все равно снижает риск инфицирования, даже если водопроводная вода загрязнена. Да, она может сделать мытье рук менее эффективным, но не сводит пользу на нет.

Опасность подцепить неприятные микробы возникает в других обстоятельствах. Например, при контакте с поверхностью возле раковины, брызгами загрязненной воды или из-за неправильно высушенных рук. Парадокс мытья рук может также возникнуть в результате “повреждения” мылом. Ведь сухая кожа часто трескается и шелушится, а значит, становится более проницаемой для инфекций. Поэтому мытье рук с мылом не должно превращаться в маниакальную потребность и длиться дольше 20-30 секунд.