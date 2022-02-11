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4 часа назад

Откуда получать кальций, если вы не пьете молоко

Мира Маркина

Кальций способствует укреплению костной ткани и стенок сосудов, слаженной работе мышц, нормализации свертываемости крови и артериального давления. Считается, что главным источником этого микроэлемента является молоко. Если в силу обстоятельств вы не можете его пить, изучите подборку “Рамблера”. В ней собраны продукты, которые помогут восполнить недостаток кальция.

Откуда получать кальций, если вы не пьете молоко
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Все источники кальция можно разделить на две большие группы – продукты животного и растительного происхождения.

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Если проблема возникла только с употреблением молока, но в целом молочные продукты вы любите, а организм их легко усваивает, вероятно, вам стоит обратить внимание на творог, кефир, мацони, ряженку, натуральные йогурты. В некоторых видах сыров содержится почти суточная норма микроэлемента. В ферментированных молочных продуктах он без препятствий попадает из желудка в кровь. Однако эксперты советуют не забывать о приеме витамина D и фосфора – в комплексе с ними кальций лучше усваивается и приносит пользу.

Источниками важного микроэлемента являются морепродукты, например, кальмары и моллюски. А также рыба: лосось, сардины и скумбрия (в том числе консервированная).

Среди растительных продуктов, богатых кальцием, себя зарекомендовали тофу, зеленые листовые овощи (разные виды капусты), орехи, семечки, инжир, брокколи, семена кунжута и чиа, апельсины, мускатная тыква, батат, нут, шпинат, спаржа, чеснок, болгарский перец, зелень горчицы.

Удивительно, но в привычных нам крупах тоже есть кальций. Особенно стоит отметить ячневую, гречневую и овсяную. Некоторые сухие завтраки и растительное молоко дополнительно обогащены кальцием. Информация об этом, как правило, есть на этикетке.

Однако следует понимать, что в немолочных продуктах кальция все-таки меньше, чем в том же самом молоке или сыре. Поэтому их придется употреблять больше, чтобы обеспечить себя нужным количеством микроэлемента. Но помните о принципе “не навреди”: организму труднее усваивать кальций из немолочных продуктов ввиду того, что они насыщены и другими нутриентами.

О необходимой конкретно вам суточной дозе кальция следует поговорить с врачом. В особенности если речь идет о приеме БАДов. Поскольку бесконтрольное употребление кальция может быть опасно. Среди “безобидных” последствий передозировки – появление судорог и диарея. Также доказано, что чрезмерный прием кальция связывают с повышенным риском встречи с инсультом и смертью от рака.

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