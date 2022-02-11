Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
23 минуты назад

Врач назвала антиметоды укрепления иммунитета

Вечерняя Москва

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала самые неэффективные способы укрепления иммунитета, которые распространены среди пациентов.

Врач назвала антиметоды укрепления иммунитета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, многие методы работают только за счет эффекта плацебо, то есть человек верит в то, что он себе помогает, и начинает выздоравливать. Обычно это работает при лечении простуды.

— Плацебо — вещь хорошая. Как врач я сама иногда его использую, потому что важно успокоить пациента: он должен понимать, что за ним следит доктор, что он находится под моей ответственностью, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она отметила, что укрепление организма при помощи БАДов, гомеопатии, иммуномодуляторов, лука, чеснока, имбиря и отваров не работает, так как их не признает доказательная медицина. Сюда же относится витамин С, который нередко принимают в целях оздоровления, но на деле это ничего не приносит.

При этом есть работающие способы укрепления иммунитета.

— Во-первых, это полноценный сон. Те, кто спит достаточно, болеют реже и быстро выздоравливают. А люди с недостатком сна чаще болеют. Второе: правильное питание, которое необходимо, как и регулярные физические нагрузки. Положительные эмоции также оказывают позитивное влияние на иммунитет. Отказ от курения и умеренное употребление алкоголя, вакцинация также положительно скажутся на вашем здоровье.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители