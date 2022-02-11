Мифы о похудении, в которые почему-то продолжают верить

Мы выяснили, почему бывает так сложно получить фигуру мечты.
Похудеть к лету — программа минимум для большинства женщин, когда зима уже начинает сдавать права. Но у каждой ли представительницы слабого пола получается скинуть лишнее и получить талию мечты в срок? Мы не уверены. Диетологи заявляют, что наши килограммы остаются часто из-за того, что вы продолжаете верить в мифы о похудении, которые так и не доказали свою состоятельность. Мы решили изучить самые популярные мифы и выяснить, во что уже пора перестать верить.
Хорошая новость — не все сладости одинаково вредны для фигуры. Натуральные пастила, зефир, а также желе и сухофрукты могут помочь решить проблему постоянной тяги к сладкому. Но даже если вам тяжело отказаться от любимых пирожных или шоколада, не стоит так жестко подавлять волю — диетологи рекомендуют рассчитать, какое количество вашего любимого десерта впишется в суточную норму калорий. Если же десерт содержит слишком много жиров и простых углеводов, ограничьтесь небольшой порцией раз в неделю или две. Мера — наше все.
Один из самых живучих мифов. Да, диетологи не рекомендуют увлекаться мясными и другими тяжелыми блюдами в вечернее время, однако это совсем не значит, что нужно голодать, если хочется перекусить. Правило отказа от пищи после шести работает только в том случае, если вы ложитесь спать в девять вечера. Как мы уже говорили, самое главное — не превышать суточную норму калорий. Чтобы ваше похудение проходило максимально эффективно, обратитесь за помощью к диетологу, который разработает индивидуальный план питания.
Считается, что вегетарианцы могут похвастаться идеальной фигурой, но это не всегда так. Люди, придерживающиеся растительной диеты и имеющие хорошую фигуру, чаще всего увлекаются спортом и с его помощью забывают о лишних кило. Пищевые предпочтения сами по себе не смогут подарить вам тело мечты. Важно помнить, что многие фрукты могут прибавить вам не меньше килограммов, чем любимые тортики и пирожные. Кроме того, если вы не готовы поддерживать организм необходимыми добавками, которые необходимы всем вегетарианцам, лучше не начинать эту «историю».
На самом деле, обезжиренные продукты не только не помогут быстрее похудеть, но и могут нанести вред организму. Дело в том, продукты, полностью лишенные необходимых жиров, не дадут многим процессам в вашем организме осуществляться в полном объеме. Недостаток жиров приводит к сбоям в выработке гормонов, а также усложняет процесс всасывания необходимых веществ, например, кальция. И не стоит забывать, что из-за отсутствия нормального вкуса продукта, производители не стесняются добавлять сахар и добавки, которые едва ли будут способствовать похудению.