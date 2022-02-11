Названы обязательные анализы для женщин старше 40 лет

"В нем важны уровень гемоглобина, лейкоцитная формула, тромбоциты, СОЭ, а также общий анализ мочи. Нужно сдать биохимический анализ крови. Необходимо узнать уровень холестерина, кальция общего и ионизированного, витамина D, ферритина. Важны показатели работы щитовидной железы: ТТГ, Т3 и Т4. Если с ними что-то не в порядке, то женщина может чувствовать слабость, сонливость, может происходить набор веса".