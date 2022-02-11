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3 часа назад

Названы обязательные анализы для женщин старше 40 лет

Мария Иглина

Эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала, какие анализы необходимо сдавать женщинам старше 40 лет. Этим она поделилась в новом выпуске для своего YouTube-канала.

Названы обязательные анализы для женщин старше 40 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, первые признаки заболеваний обычно проявляются после 40 лет. А связано это со снижением уровня эстрогена, который влияет на уровень холестерина, состояние костной ткани и углеводного обмена.

В первую очередь, Павлова рекомендует сдать общий анализ крови:

"В нем важны уровень гемоглобина, лейкоцитная формула, тромбоциты, СОЭ, а также общий анализ мочи. Нужно сдать биохимический анализ крови. Необходимо узнать уровень холестерина, кальция общего и ионизированного, витамина D, ферритина. Важны показатели работы щитовидной железы: ТТГ, Т3 и Т4. Если с ними что-то не в порядке, то женщина может чувствовать слабость, сонливость, может происходить набор веса".

Медик также отметила важность проверки половых органов, чтобы понимать, когда начнется менопауза. Для этого необходимо обратиться к гинекологу:

"Делайте УЗИ малого таза, молочных желез и проверяйте уровень плотности костей и свертываемости крови. Также следует контролировать уровень гомоцистеина — маркера кардиологических рисков — и делать анализ на дефициты макро- и микроэлементов".

Читайте также о том, откуда получать кальций, если вы не пьете молоко.

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