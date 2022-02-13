Почему у взрослого могут шататься зубы

Наиболее частой причиной подвижности зубов является пародонтит – воспаление тканей, окружающих зуб. На начальной стадии заболевание проходит практически незаметно. Основной симптом – кровоточивость дёсен. Потом к нему присоединяется неприятный запах изо рта, рыхлость и опущение дёсен, чувствительность зубов. Подвижность единиц говорит о запущенной стадии заболевания. Один или несколько зубов могут начать шататься из-за периодонтита – воспаления связки, удерживающей зуб в десне. Это является следствием невылеченного кариеса или пульпита, а также травмы зуба. Хронический остеомиелит (воспаление костной ткани челюсти) характеризуется наличием свищей с выделением гноя и безболезненной подвижностью групп зубов. Неправильный прикус может привести к перегрузке некоторых зубов. В результате также страдают связки, а зубы становятся подвижными. Бруксизм или непроизвольное скрежетание зубами порой способствует расшатыванию некоторых единиц. Заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой или эндокринной системы отражаются в том числе на здоровье полости рта. Нарушаются обменные процессы, ухудшается кровоснабжение слизистых, и десны не могут обеспечить надёжную фиксацию корней зубов. Дефицит некоторых витаминов также может стать причиной подвижности зубов.

Илья Коробков Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед, главный врач клиники «Стоматолог-Эксперт»