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1 час назад

Почему у взрослого могут шататься зубы

Мира Маркина
Илья Коробковэксперт

Шатающиеся зубы у взрослого человека могут сигнализировать не только о проблемах в полости рта, но и во всем организме. Спросили челюстно-лицевого хирурга, имплантолога и ортопеда Илью Коробкова, почему так происходит и что с этим делать.

Почему у взрослого могут шататься зубы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, подвижность зубов у взрослого человека – повод срочно обратиться к стоматологу.

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Наиболее частой причиной подвижности зубов является пародонтит – воспаление тканей, окружающих зуб. На начальной стадии заболевание проходит практически незаметно. Основной симптом – кровоточивость дёсен. Потом к нему присоединяется неприятный запах изо рта, рыхлость и опущение дёсен, чувствительность зубов. Подвижность единиц говорит о запущенной стадии заболевания. Один или несколько зубов могут начать шататься из-за периодонтита – воспаления связки, удерживающей зуб в десне. Это является следствием невылеченного кариеса или пульпита, а также травмы зуба. Хронический остеомиелит (воспаление костной ткани челюсти) характеризуется наличием свищей с выделением гноя и безболезненной подвижностью групп зубов. Неправильный прикус может привести к перегрузке некоторых зубов. В результате также страдают связки, а зубы становятся подвижными. Бруксизм или непроизвольное скрежетание зубами порой способствует расшатыванию некоторых единиц. Заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой или эндокринной системы отражаются в том числе на здоровье полости рта. Нарушаются обменные процессы, ухудшается кровоснабжение слизистых, и десны не могут обеспечить надёжную фиксацию корней зубов. Дефицит некоторых витаминов также может стать причиной подвижности зубов.
Илья Коробков
Илья КоробковЧелюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед, главный врач клиники «Стоматолог-Эксперт»

Стоматолог добавил, что также на состояние зубов сильно влияет курение и частое употребление алкоголя. Особенно, если человек плохо следит за гигиеной полости рта. В результате зубы начинают шататься.

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