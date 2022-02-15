Многие привыкли считать, что появление седых волос — это обычное явление старости. Но некоторые сталкиваются с этим и в более раннем возрасте. "Рамблер" расскажет, можно ли остановить процесс появления седых волос, не прибегая при этом к окрашиванию.

Причины появления седых волос

Видео дня

В первую очередь необходимо определить причину появления седых волос. Иногда это связывают с анемией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Все это вызывает нарушает снабжения волосяных фолликул необходимыми веществами и в результате возможно появление седых волос. Кроме этого, проблема может быть связана с дисфункцией щитовидной железы, а также с пищеварительной системой.

Стоит отметить, что ранняя седина может быть и генетической проблемой. Если, например, у кого-то из ваших родителей начался процесс поседения волос до 30 лет, то, вероятнее всего, вам тоже придется пройти через это.

Не стоит забывать и про стрессы, которые также влияют на появление седины. Дело в том, что при стрессе происходит большой выброс адреналина, а это приводит к сужению сосудов, питающих волосяную луковицу. И в результате этого может быть нарушена пигментация волоса.

Можно ли остановить процесс

После выявления причины появления седых волос, можно найти способ воздействия на этот процесс. Так, необходимо обращаться ко врачу, если вы заметили нарушения эндокринной, сердечно-сосудистой или пищеварительной системы. И, конечно, следует избегать стрессовых ситуаций или хотя бы научиться справляться с ними.

Насыщать седые волосы утраченным пигментом, к сожалению, еще не научились, однако можно отсрочить появление седины. Для этого, в первую очередь, необходимо обратиться к трихологу. Специалист сможет подобрать систему ухода, которая подойдет именно для вас.

Народная медицина рекомендует обратить внимание на питание. Например, следует исключить или сократить потребление супов, каши, свежего молока, и при этом добавить жареное мясо, лук, редис, сырые яйца и ячмень.