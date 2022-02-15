Названо масло, которое избавит от жира на животе

Согласно результатам исследования, проведенного английскими учеными, уменьшить опасный висцеральный жир может умеренное потребление кокосового масла. Об этом пишет британское издание Express.

В ходе исследования участникам предложили принимать две столовые ложки растительного масла ежедневно в течение четырех недель. Это способствовало заметному уменьшению объемов талии.

«Кокосовое масло может помочь уменьшить жир на животе, также известный как висцеральный жир, который связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа, — объяснили ученые.

Висцеральный жир также опасен тем, что он обволакивает внутренние органы и способствует выделению вредных химических веществ в крови, которые вызывают воспаления; а также способствует развитию атеросклероза.