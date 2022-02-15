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1 час назад

Названо масло, которое поможет избавиться от жира на животе

Мира Маркина

Согласно результатам исследования, проведенного английскими учеными, уменьшить опасный висцеральный жир может умеренное потребление кокосового масла. Об этом пишет британское издание Express.

Названо масло, которое избавит от жира на животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе исследования участникам предложили принимать две столовые ложки растительного масла ежедневно в течение четырех недель. Это способствовало заметному уменьшению объемов талии.

«Кокосовое масло может помочь уменьшить жир на животе, также известный как висцеральный жир, который связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа, — объяснили ученые.

Висцеральный жир также опасен тем, что он обволакивает внутренние органы и способствует выделению вредных химических веществ в крови, которые вызывают воспаления; а также способствует развитию атеросклероза.

На качество тела влияет не только то, что мы едим, но и как отдыхаем. Ранее «Рамблер» рассказывал, почему недостаток сна портит фигуру.

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