Диетолог рассказала, как худеть после 50 лет

Шона Уилкинсон, британский диетолог, рекомендует контролировать порции белка, если вы хотите похудеть. Ее слова приводит издание Daily Express.

Чем больше в рационе продуктов, содержащих белок, тем проще поддерживать вес в норме – считает диетолог. Этот нутриент помогает замедлить скорость расщепления углеводов, что обеспечивает более равномерный приток энергии и помогает снизить тягу к сладкой пище.

Поскольку женщины в период менопаузы часто теряют мышечную массу, употребление белка для них также остается приоритетным.

«Ваши мышцы будут более активными, что может улучшить фигуру, поддержать правильный обмен веществ, потому что мышцы потребляют больше калорий, чем жировая ткань», — объясняет Шона Уилкинсон.

Белковая пища расщепляется на аминокислоты. Они участвуют во многих функциях организма, в том числе в производстве гормонов. Например, тирозина, который отвечает за выработку серотонина («гормона счастья»).

Эксперт рекомендует обратить внимание на фасоль, чечевицу, нут и сою. По ее мнению, эти продукты являются лучшими источниками белка. Однако переизбыток его может спровоцировать набор лишних килограммов. Поэтому повышать уровень потребления белка следует с осторожностью.