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24 минуты назад

4 неожиданных признака переутомления

Passion.ru

Жизнь современного человека иногда похожа на колесо хомячка — останавливается только при падении бегущего. Наш ритм жизни, запросы от самих себя, цели и прочие факторы заставляют работать на высоких скоростях, не замечая и даже игнорируя сигналы собственного организма. Как не довести себя до печальных последствий и на что обратить внимание, рассказала эндокринолог Елена Островская.

4 неожиданных признака переутомления
Фото: Passion.ruPassion.ru

Вы стали чаще и быстрее раздражаться

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Когда случается перегруз организма, то в нем сильно ощущается нехватка магния. Магний — это микроэлемент, который катастрофически важен для нервной системы. Если ваше окружение или вы сами замечаете, что стали моментально терять контроль над эмоциями, долго восстанавливаться после стрессовых ситуаций и испытывать раздражение чаще обычного, то пора проверить дефицит микроэлементов и витаминов.

Энергии нет даже после 8-часового сна

Сформированный и налаженный режим, при котором человек спит по 8 часов, обычно вызывает восторг. Но иногда организму недостаточно и такого: после сна нет ощущения сил и бодрости. Все дело в хроническом переутомлении, из-за которого меняется гормональный фон. Надпочечники не работают в полную силу, выработка половых гормонов уменьшается.

То насморк, то температура, то горло болит

Серьезное простудное состояние может до вас и не добраться, но если попытаться описать ваше самочувствие, то оно часто какое-то негативное. То нос заложен, то градусник неделю показывает 37,1, то кашляете по несколько дней. Когда иммунитет дает сбой, специалисты также рекомендуют проверить работу надпочечников. Они отвечают за выработку гормонов, адаптирующих нас к стрессовой ситуации. Частым случаем хронических недомоганий можно назвать постоянные головные боли после умственной нагрузки или стресса.

За ночь вы просыпаетесь несколько раз

Причина не в плаче младенца, желании посетить уборную или еще каком-то внешнем факторе. Вы просто просыпаетесь каждые несколько часов, хотя быстро засыпаете. Подобное нарушение связано с тем, что вы не можете «отключить» сознание и даже ночью продолжаете обдумывать проблемы. Иногда недостаточно просто наладить режим и больше времени выделять на сон. У людей с неправильным графиком снижается выработка мелатонина и гормона роста, а эту ситуацию должен корректировать врач.

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