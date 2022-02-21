7 признаков, что головная боль у ребенка может говорить о чем-то опасном

Головная боль – жалоба распространенная. О чем она может говорить и как выбрать правильную тактику лечения? Бывает, что грустное «голова раскалывается» ребенок произносит, копируя взрослых. Отличительная черта такой игры – чудесное и крайне быстрое «исцеление» при звуках любимого мультфильма. Но, к сожалению, у детей могут возникать и самые настоящие головные боли. О важных моментах, касающихся такого состояния, «Летидору» рассказала Надежда Петровна Денисова, детский невролог, ведущий специалист клиники «Семейная» (@klinika_semeynaya ). Чем отличаются разные типы головной боли Основные типы головной боли – первичная и вторичная. Разница весьма существенная. Первичная головная боль представляет собой самостоятельную патологию и не связана ни с какими другими заболеваниями. Самыми распространенными видами таких головных болей считаются боль напряжения, например после тяжелого дня или перед сложной контрольной, и мигрень. Особенно важно обратиться к врачу, если такое состояние сочетается с трудностями обучения в школе, депрессивными расстройствами, синдромом гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ ). Вторичная, она же симптоматическая головная боль является одним из симптомов какого-либо заболевания. Это может быть грипп, коронавирусная инфекция, отит, менингит, заболевания головного мозга и пр. Точно определить причину сможет только детский невролог, поэтому не стоит списывать головную боль на усталость или увлечение гаджетами . Как подготовиться к посещению врача Если головные боли возникают регулярно, полезно будет вести дневник и записывать: в какое время суток болела голова; что этому предшествовало (например, смена погоды, ранний подъем , урок физкультуры или даже встреча с неприятным ребенку человеком); где именно сконцентрировалась боль (виски, затылок, правая или левая сторона головы); какая именно была боль (пульсирующая, давящая); были ли другие симптомы (тошнота , сонливость, непереносимость звуков, света и т.д.); применялись ли обезболивающие средства и дали ли они эффект. Вместо дневника можно использовать телеграмм-бот @Migrebot. В каких случаях стоит бить тревогу Паниковать без повода не стоит: на периодическую головную боль жалуются 3-8% дошкольников и 57-82% подростков. В большинстве случаев она имеет первичный характер, неопасна, и если диагноз поставлен точно и вовремя, то прогноз более чем благоприятный. Однако существуют так называемые красные флаги – симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу: головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания; жалобы на головную боль, сопровождающиеся изменением походки и общей неловкостью; судороги, сопровождающие головную боль; нарушение зрения во время приступов головной боли или снижение зрения на фоне регулярных головных болей; прогрессивно усиливающаяся с течением времени головная боль, с которой плохо справляются обезболивающие препараты; головная боль, которая усиливается при кашле, физическом напряжении, изменениях положения головы; внезапная и очень сильная головная боль неясного происхождения, возникшая впервые. Если на фоне головной боли самочувствие ребенка резко и внезапно ухудшилось, необходимо вызвать скорую. Фото: Depositphotos