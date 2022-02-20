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2 часа назад

Диетолог раскрыла вред разгрузочных дней

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в интервью RT заявила, что излишне частые разгрузочные дни негативно влияют на пищевое поведение человека.

Диетолог рассказала о вреде разгрузочных дней
Фото: PixabayPixabay

Круглова объяснила, что если человек стремится снизить вес или сформировать здоровое пищевое поведение, он не обязан устраивать разгрузочные дни. Такой режим питания предполагает не голодание, а употребление ограниченного количества пищи или определенного набора продуктов. В частности, человек может устраивать белково-овощные дни или только овощные без использования соли.

Диетолог заявила, что сильные ограничения в рационе негативно влияют на организм. Она раскрыла вред разгрузочных дней и заявила, что они формируют ограничительный тип пищевого поведения, а также приводят к срывам и перееданию.

«Человек абсолютно не обращает внимание на свое питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант»,

— заключила эксперт.

Ранее Круглова назвала диету, укрепляющую иммунитет. Она заявила, что средиземноморский тип питания позволяет переносить болезни максимально легко и быстро. а.

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