Врач рассказал об опасных последствиях лёгкой формы COVID-19

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что большинство людей легко переносят болезнь, если она вызвана штаммом коронавируса «омикрон». Однако осложнения после заражения им также возможны, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, «омикрон» вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов, — предупредил врач.

Он добавил, что людям старшего возраста чаще всего угрожает развитие серьёзных нарушений в работе свертывающей системы крови.

Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, — считает Болибок.

О риске развития тромбоза, подчеркнул иммунолог, могут говорить внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отёки на ногах или появление венозной сетки.