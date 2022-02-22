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1 час назад

Врач рассказал об опасных последствиях лёгкой формы COVID-19

News.ruиещё 6

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что большинство людей легко переносят болезнь, если она вызвана штаммом коронавируса «омикрон». Однако осложнения после заражения им также возможны, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Врач рассказал об опасных последствиях лёгкой формы COVID-19
Фото: News.ruNews.ru

Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, «омикрон» вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов, — предупредил врач.

Он добавил, что людям старшего возраста чаще всего угрожает развитие серьёзных нарушений в работе свертывающей системы крови.

Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, — считает Болибок.

О риске развития тромбоза, подчеркнул иммунолог, могут говорить внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отёки на ногах или появление венозной сетки.

Ранее стало известно, что кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков не рекомендовал полагаться на приём иммуномодуляторов в период распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ. По его словам, эти препараты могут влиять на активность отдельных клеток иммунитета или на иммунитет в целом, но не снижают самого риска заражения, в отличие от вакцинации.

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