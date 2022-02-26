5 причин, почему люди реально "подсаживаются" на спорт

Большинство людей предпочитает проводить время на диване, но как только человек попадает в спортивный зал, тренировки становятся большой частью его жизни. "Рамблер" выяснил, почему люди в прямом смысле "подсаживаются" на спорт.

Тебе будет больно, но не долго

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Действительно, на следующий день после тренировки вы почувствуете боль в тех группах мышц, которые подверглись нагрузке. Это нормально, так как во время тренировки повреждаются мышечные волокна. Благодаря этому и растет сила. Чтобы свести боль к минимуму, начните с растяжки и не пытайтесь превзойти свои показатели силы и скорости. Зато, когда тело привыкнет, после спорта тело будет ощущать лишь приятную усталость.

Сначала упадок, а затем прилив сил

Когда только начинаешь тренироваться, чувствуешь себя максимально выжатым. Это нормально, просто ваш организм не привык к таким нагрузкам и приспосабливается к большему потреблению энергии. Но после нескольких тренировок, когда тело адаптируется, вы ощутите небывалый прилив сил, больше энергии, будто бы у тебя открылось второе дыхание. Настроение также улучшится или станет более стабильным, благодаря вырабатывающимся гормонам.

Уйдет бессонница

Крупное исследование, проведенное Национальным фондом сна, показало, что участники в возрасте от 18 до 85 лет, выполнявшие упражнения средней и высокой интенсивности не менее 150 минут в неделю, на 65 % реже испытывали чрезмерную сонливость, присущую людям, которые ведут малоактивный образ жизни. При этом их сон стал более качественным.

Появится голод

Даже если ваша цель — похудеть, желание поесть после тренировок будет все равно возникать. Не стоит его игнорировать, так как это может привести к процессу разрушения мышечных волокон для восстановления энергии в организме. Главное питаться полезными продуктами с оптимальным соотношением полезных жиров, белков и углеводов.

Возрастет уверенность в себе