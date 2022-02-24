4 причины, почему у вас все время холодные руки

Подобное состояние может говорить о серьезных нарушениях.

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Постоянно мерзнущие руки не так уж и безобидны. Нередко этот момент является симптомом нарушений в организме, а что именно идет не так может подсказать только специалист. Мы решили собрать основные возможные причины холодных рук даже в теплое время года.

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Болезнь Рейно

Все больше людей слышат от врачей загадочный диагноз «болезнь Рейно», но на самом деле все дело в чрезмерном сужении сосудов. Обычно сужением сосудов наш организм реагирует на понижение температуры воздуха, чтобы поддержать работу всех систем организма в обычном режиме. Если у человека обнаружена болезнь Рейно, его сосуды в этом случае сужаются без внешних причин. Больные могут наблюдать обесцвечивание кожных покровов на пальцах или же наоборот пальцы синеют. В любом случае важно посетить врача, чтобы подтвердить диагноз и получить необходимую терапию.

Анемия

Один из самых частых симптомов анемии — холодные конечности. Низкий уровень гемоглобина и недостаток кислорода не дают кровеносной системе полноценно функционировать, и помимо синяков на теле, отмечают постоянно мерзнущие руки и ноги. Не игнорируйте этот симптом и обязательно получите консультацию специалиста, особенно если вы замечаете сопутствующие симптомы вроде дневной усталости и сильной сонливости даже после 7 часов полноценного ночного сна.

Болезни щитовидной железы

Проблемы с щитовидкой также могут выражаться в понижении температуры тела. При различных поражениях и нарушениях щитовидная железа не способна полноценно функционировать и вырабатывать достаточное количество гормонов, что также приводит к сонливости и увеличению массы тела. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди после 40 лет.

Недостаток витамина B12