Можно ли поседеть за ночь

Появление седых волос далеко не всегда связано со старением организма, на это могут влиять и другие факторы. И некоторые верят, что поседеть можно буквально всего за одну ночь. Так ли это решил выяснить "Рамблер" совместно с врачом-трихологом, действующим членом ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии Виталией Копытиной.

Известно, что седые волосы начинают появляться, когда заметно понижается содержание пигмента меланина. Однако ученые еще не знают точного объяснения, почему волосы со временем теряют этот пигмент.

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Некоторые историки утверждают, что французская королева Мария-Антуанетта и британский государственный деятель сэр Томас Мор в ожидании казни поседели всего за одну ночь. Вот, что об этом говорит врач-трихолог Виталия Копытина:

"Действительно, в трихологии выделяют такой термин, как синдром Марии Антуанетты, когда королева Франции поседела за одну ночь. К такой быстро прогрессирующей седине может привести огромнейший психоэмоциональный стрессовый фактор. Но сейчас, если мы говорим про современную трихологию, мы такого фактора не видим. И синдром Марии Антуанетты мы не можем до конца объяснить". Копытина Виталия Вячеславовна Врач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии

Ряд специалистов объясняют подобные случаи, например, тем, что краска для волос таких людей была на растительной или минеральной основе, и она запросто смылась. Либо на фоне стресса мог случится приступ алопеции, когда волосы выпадают больше обычного. И на фоне этого может показаться, что волосы поседели.