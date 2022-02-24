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2 часа назад

Можно ли поседеть за ночь

Мария Иглина
Копытина Виталия Вячеславовнаэксперт

Появление седых волос далеко не всегда связано со старением организма, на это могут влиять и другие факторы. И некоторые верят, что поседеть можно буквально всего за одну ночь. Так ли это решил выяснить "Рамблер" совместно с врачом-трихологом, действующим членом ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии Виталией Копытиной.

Можно ли поседеть за ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что седые волосы начинают появляться, когда заметно понижается содержание пигмента меланина. Однако ученые еще не знают точного объяснения, почему волосы со временем теряют этот пигмент.

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Некоторые историки утверждают, что французская королева Мария-Антуанетта и британский государственный деятель сэр Томас Мор в ожидании казни поседели всего за одну ночь. Вот, что об этом говорит врач-трихолог Виталия Копытина:

"Действительно, в трихологии выделяют такой термин, как синдром Марии Антуанетты, когда королева Франции поседела за одну ночь. К такой быстро прогрессирующей седине может привести огромнейший психоэмоциональный стрессовый фактор. Но сейчас, если мы говорим про современную трихологию, мы такого фактора не видим. И синдром Марии Антуанетты мы не можем до конца объяснить".
Копытина Виталия Вячеславовна
Копытина Виталия ВячеславовнаВрач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии

Ряд специалистов объясняют подобные случаи, например, тем, что краска для волос таких людей была на растительной или минеральной основе, и она запросто смылась. Либо на фоне стресса мог случится приступ алопеции, когда волосы выпадают больше обычного. И на фоне этого может показаться, что волосы поседели.

Как уже было сказано выше, седина может появиться не только из-за старости или стресса. Кроме этого, по словам Копытиной, может повлиять наличие сильных дефицитов, например, меди, витаминов группы B, и ряд других отклонений в организме.

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