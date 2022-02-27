Диетологи объяснили, чем опасны заменители сахара

«Я советовала бы не использовать синтетические сахарозаменители, потому, что у них есть противопоказания, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и способствуют развитию других заболеваний. Фруктоза хоть и натуральная, но я не стала бы его рекомендовать для здоровых людей. Потому что она вызывает пищевые переносимости, аллергии, вздутия и поднимает гликемический индекс», — сообщила Ирина Писарева.