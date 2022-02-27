Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
10 часов назад

Диетологи объяснили, чем опасны заменители сахара

Катя Кобышева

Специалисты объяснили, какие нарушения в работе организма могут вызвать сахарозаменители. Об этом диетолог-нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказали URA.RU.

Диетологи объяснили, чем опасны заменители сахара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ирина Писарева объяснила, что сахарозаменители бывают натуральными и синтетическими. При этом некоторые из них запрещены в Европе, но разрешены в России.

«Я советовала бы не использовать синтетические сахарозаменители, потому, что у них есть противопоказания, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и способствуют развитию других заболеваний. Фруктоза хоть и натуральная, но я не стала бы его рекомендовать для здоровых людей. Потому что она вызывает пищевые переносимости, аллергии, вздутия и поднимает гликемический индекс», — сообщила Ирина Писарева.

Поляков уточнил, что человек не нуждается в сахаре.

«Если человек полностью уберет сахар, на его здоровье это скажется самым лучшим образом. В подавляющем числе случаев использовать сахарозаменители не стоит. За исключением стевии, она относительно безобидна. Но на вкус так себе. Ну и, пожалуй, трегалоза — грибной сахар. Он редкий, производство Китай, стоит примерно 1 500 рублей за килограмм. Остальные сахарозаменители имеют определенные побочки. Часть вызывает расстройство ЖКТ, и есть те, которые могут вызывать нарушение углеводного обмена», — объяснил эксперт.

Ирина Писарева порекомендовала выбирать натуральные сахарозаменители, например сироп топинамбура или виноградный сахар.

Также врачи призвали отказаться от сахара и сохранить жизнь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители