Лечится ли женский алкоголизм на самом деле

Довольно часто мы слышим фразу, что женский алкоголизм не лечится. "Рамблер", совместно с врачом-психиатром, наркологом и психотерапевтом Вероникой Сысоевой, решил разобраться, так ли это на самом деле.
По словам эксперта, основной причиной алкогольной зависимости является генетическая предрасположенность к заболеванию. Кроме этого, к факторам риска можно отнести особенности характера, неустойчивые варианты акцентуации или психопатии, задержка психического развития в детском и подростковом возрасте, органические заболевания головного мозга, черепно-мозговые травмы в анамнезе, неблагоприятные социальные условия для проживания, сложные отношения в семье и психотравмирующие факторы.
Психотерапевт добавила, что алкоголизм является хроническим заболеванием и протекает в стадии обострения или ремиссии. Ремиссия предполагает полный отказ от употребления алкоголя, способность противостоять стрессовым ситуациям и желанию выпить на протяжении длительного времени.
Лечение алкоголизма, как отмечает Вероника Сысоева, основывается на искреннем желании пациента прекратить употреблять алкоголь, начать новую жизнь, достигнуть поставленных целей, реализовать смысл своего существования и осуществляется лекарственными препаратами под наблюдением врача психиатра-нарколога. Особую роль в лечении играет психотерапия. С помощью психотерапевтических техник люди, страдающие алкоголизмом, находят внутреннюю опору и мотивацию, что помогает держаться и отказываться от употребления спиртных напитков даже в самых сложных ситуациях.