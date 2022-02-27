Лечится ли женский алкоголизм на самом деле

В отличие от мужчин, женщины более уязвимы к агрессивному воздействию спиртных напитков и формированию зависимости от алкоголя. 1. Зависимость от алкоголя у женщин формируется в два-три раза быстрее, чем у представителей мужского пола. 2. Печень у женщин вырабатывает меньшее количество фермента, расщепляющего алкоголь в крови — алкогольдегидрогеназы. Соответственно этиловый спирт в женском организме задерживается гораздо дольше и быстрее оказывает разрушительное действие как на клетки и ткани, так и на организм в целом. 3. Гематоэнцефалический барьер у женщин менее эффективно защищает головной мозг от токсического эффекта алкоголя, а значит последствия от употребления алкоголя более плачевны, чем у мужчин. 4. Изменения в эмоциональном и физическом состоянии, разрушающее действие на личность, деградация и формирование негативной симптоматики у женщин нарастают гораздо быстрее, что приводит к полному выпадению женщины из социальной жизни. 5. Потеря презентабельности внешних данных у женщин, страдающих алкоголизмом, происходит молниеносно. Прийти в форму женщине во время периода реабилитации занимает много времени и удается крайне редко, так как произошедшие изменения уже необратимы. 6. Отсутствие социальной поддержки. Женщина с зависимостями от психоактивных веществ считается "опустившейся", дискриминирована и часто порицается обществом, что усугубляет ситуацию, снижает самооценку и затрудняет отказ от алкоголя. Женщины, как правило, длительно скрывают проблему с алкоголем от окружающих и прибегают к лечению вынуждено, на поздних стадиях болезни. Важно отметить, что о пьющих мужчинах, как правило, заботятся близкие и окружающие люди, искренне верят в их исцеление, пытаются помочь с лечением и мотивацией отказа от алкоголя; от пьющих женщин в большинстве случаев отворачиваются. Женщины полностью лишаются поддержки, остаются с болезнью один на один, что негативно сказывается на течение заболевания и его прогнозе.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®