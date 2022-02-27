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7 часов назад

Лечится ли женский алкоголизм на самом деле: отвечает нарколог

Мария Иглина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Довольно часто мы слышим фразу, что женский алкоголизм не лечится. "Рамблер", совместно с врачом-психиатром, наркологом и психотерапевтом Вероникой Сысоевой, решил разобраться, так ли это на самом деле.

Лечится ли женский алкоголизм на самом деле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, основной причиной алкогольной зависимости является генетическая предрасположенность к заболеванию. Кроме этого, к факторам риска можно отнести особенности характера, неустойчивые варианты акцентуации или психопатии, задержка психического развития в детском и подростковом возрасте, органические заболевания головного мозга, черепно-мозговые травмы в анамнезе, неблагоприятные социальные условия для проживания, сложные отношения в семье и психотравмирующие факторы.

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В отличие от мужчин, женщины более уязвимы к агрессивному воздействию спиртных напитков и формированию зависимости от алкоголя. 1. Зависимость от алкоголя у женщин формируется в два-три раза быстрее, чем у представителей мужского пола. 2. Печень у женщин вырабатывает меньшее количество фермента, расщепляющего алкоголь в крови — алкогольдегидрогеназы. Соответственно этиловый спирт в женском организме задерживается гораздо дольше и быстрее оказывает разрушительное действие как на клетки и ткани, так и на организм в целом. 3. Гематоэнцефалический барьер у женщин менее эффективно защищает головной мозг от токсического эффекта алкоголя, а значит последствия от употребления алкоголя более плачевны, чем у мужчин. 4. Изменения в эмоциональном и физическом состоянии, разрушающее действие на личность, деградация и формирование негативной симптоматики у женщин нарастают гораздо быстрее, что приводит к полному выпадению женщины из социальной жизни. 5. Потеря презентабельности внешних данных у женщин, страдающих алкоголизмом, происходит молниеносно. Прийти в форму женщине во время периода реабилитации занимает много времени и удается крайне редко, так как произошедшие изменения уже необратимы. 6. Отсутствие социальной поддержки. Женщина с зависимостями от психоактивных веществ считается "опустившейся", дискриминирована и часто порицается обществом, что усугубляет ситуацию, снижает самооценку и затрудняет отказ от алкоголя. Женщины, как правило, длительно скрывают проблему с алкоголем от окружающих и прибегают к лечению вынуждено, на поздних стадиях болезни. Важно отметить, что о пьющих мужчинах, как правило, заботятся близкие и окружающие люди, искренне верят в их исцеление, пытаются помочь с лечением и мотивацией отказа от алкоголя; от пьющих женщин в большинстве случаев отворачиваются. Женщины полностью лишаются поддержки, остаются с болезнью один на один, что негативно сказывается на течение заболевания и его прогнозе.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Первая стадия

Первая стадия алкоголизма характеризуется непреодолимой тягой к алкоголю, необходимостью в регулярном употреблении и поиском поводов. Причин для употребления находится, как правило огромное множество, самые распространенные из них — снять стресс, усталость, внутреннее беспокойство и напряжение, расслабиться, улучшить ночной сон, настроение или повеселиться. Выходные, любые праздники и встречи не обходятся без алкогольных напитков. Более того, особая роль на начальной стадии алкоголизма отводится теории, что прием алкоголя "полезен" для здоровья и ежедневно можно употреблять один или два бокала вина за ужином.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Вторая стадия

Вторая стадия алкоголизма сопровождается абстинентным синдромом, выраженным физическим и эмоциональным неблагополучием на утро после употребления и непреодолимым желанием для улучшения своего состояния похмелиться — выпить небольшое количество алкоголя. На второй стадии алкоголизма появляются запои, а вместе с ними проблемы с работой, выполнением основных обязанностей и нарушение социальной адаптации. Начинаются выраженные изменения личности, которые все сложнее скрывать от окружающих.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Третья стадия

Третью стадию алкоголизма скрыть невозможно. Не смотря на снижение дозировки алкоголя для опьянения, контроль над количеством выпитого полностью отсутствует. Внешний вид женщины полностью теряет свою привлекательность и приобретает отталкивающий эффект. На фоне формирования негативной симптоматики по органическому типу наблюдается выраженная интеллектуальная и моральная деградация. Разрушается ядро личности, теряется индивидуальность, эмоции упрощаются, а интересы сужаются до желания выпить. Появляются серьезные проблемы со здоровьем внутренних органов, которые требуют неотложного лечения в стационаре, полного отказа от алкоголя и нередко приводят к смерти.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Психотерапевт добавила, что алкоголизм является хроническим заболеванием и протекает в стадии обострения или ремиссии. Ремиссия предполагает полный отказ от употребления алкоголя, способность противостоять стрессовым ситуациям и желанию выпить на протяжении длительного времени.

Лечение алкоголизма, как отмечает Вероника Сысоева, основывается на искреннем желании пациента прекратить употреблять алкоголь, начать новую жизнь, достигнуть поставленных целей, реализовать смысл своего существования и осуществляется лекарственными препаратами под наблюдением врача психиатра-нарколога. Особую роль в лечении играет психотерапия. С помощью психотерапевтических техник люди, страдающие алкоголизмом, находят внутреннюю опору и мотивацию, что помогает держаться и отказываться от употребления спиртных напитков даже в самых сложных ситуациях.

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