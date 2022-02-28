Психолог описал способы приучить мозг лучше засыпать

Американский психолог Майкл Гранднер рассказал, как нужно правильно засыпать. Об этом пишет CNN Health.

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По словам эксперта, очень важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, не делая исключений даже для выходных. Это необходимо для того, чтобы организм научился выделять гормон мелатонин, регулирующий циклы сна, именно в те моменты, когда он нужен.

Для начала можно следить только за временем пробуждения — это, по словам Гарднера, хороший способ выработать правильный режим дня.

«Мы не всегда контролируем, когда нас клонит ко сну, но только от нас зависит, когда мы проснемся, и в мозге включится маленький таймер, устанавливающий наши ритмы сна», — объясняет он.

Психолог советует ни в коем случае не валяться в кровати, если не удается заснуть. Нарушение этого правила может привести к хронической бессоннице.

«Если вы бодрствуете уже 20 или 30 минут, вставайте и перезапустите свой цикл сна, — говорит он. — Может, вам захочется спать через пять минут, может, через час, но не следует ждать этого момента в кровати».

По мнению Гранднера, многие жертвуют сном ради развлечений и дел. Он считает такой подход губительным. «Проблема заключается в том, что мы не останавливаемся, не отключаемся, — утверждает психолог. — И это идет нам во вред и делает следующий день более сложным».