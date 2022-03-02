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13 часов назад

Диетологи назвали людям в возрасте простые способы похудеть

Lenta.ru

Диетологи назвали людям в возрасте эффективные способы сбросить вес. Их слова приводит Eat This, Not That!

Диетологи назвали людям в возрасте простые способы похудеть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты объяснили, что с возрастом меняется гормональный фон, замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса. Все эти факторы могут негативно повлиять на фигуру, однако существует несколько простых правил, которые помогут сохранить форму и похудеть.

Диетолог Джонатан Вальдез дал совет есть больше растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает продлить чувство сытости. Чтобы сохранить мышцы, он также рекомендует добавить в рацион белок и съедать 25-30 граммов во время каждого приема пищи.

Помимо этого, Вальдез предложил делать выбор в пользу сытного и полезного завтрака и чаще пить зеленый чай, содержащий антиоксиданты, которые воздействуют на жировые клетки.

Диетолог Коллин Тьюксбери обратила внимание на важность ведения дневника: в него стоит записать цель изменения образа жизни, а также шаги, которые можно предпринять для достижения цели.

«Контроль веса — это целая область, в которой работают настоящие специалисты. Для достижения долгосрочных целей по снижению веса важно создать команду поддержки», — отметила она и предложила обратиться за помощью к диетологу или другому специалисту в области питания.

Ранее диетолог из США рассказала, какие виды вредного воздействия на организм может оказать отсутствие в рационе овощей. Кристен Хикман утверждает, что недостаток овощей в ежедневном рационе может стать причиной проблем с кишечником, отсутствия чувства сытости после еды и недостатка необходимых питательных веществ.

Здоровье,
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