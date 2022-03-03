Стоит ли заниматься сексом во время простуды

Говорят, что секс помогает в борьбе с плохим настроением, головной болью и даже простудой. Однако действительно ли интимная близость — это действенное и главное, безопасное лекарство?

Фото: Кадр из фильма «Разум в огне» Кадр из фильма «Разум в огне»

Многие исследования показывают, что регулярная половая жизнь повышает в организме количество иммуностимулирующих антител — иммуноглобулина, который защищает организм от различных респираторных заболеваний. Поэтому на начальном этапе простуды секс может усилить иммунитет человека и помочь ему быстрее вылечиться, сообщает Пятый канал.

Однако, стоит помнить, что секс предполагает тесный контакт и риск заражения партнера сильно увеличивается. К тому же, каждый человек индивидуально переносит простуду и вовремя непринятые меры по медикаментозному лечению могут дать осложнения болезни.

Почему стоит заняться сексом при простуде?

Укрепление иммунитета, помощь в борьбе с вирусом; Учащенное дыхание способствует вентиляции легких; Получаемый от процесса гармон радости помогает справиться с неприятными симптомами болезни;

Почему занятия сексом стоит отложить при простуде?

Риск заразить партнера и получить осложнения; Высокая нагрузка может спровоцировать повышение температуры и ухудшить самочувствие; Большой расход энергии, более медленное восстановление организма; Дискомфорт во время процесса из-за кашля и других симптомов.

Занятия интимом во время простуды действительно может облегчить ее течение, однако лечиться таким способом стоит с осторожностью, чтобы не нанести вред себе и здоровью партнера.