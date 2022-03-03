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4 часа назад

От нервов и стресса: 7 фактов о магнии

Теории и Практики

Магний — природный элемент, который содержится в организме человека. Благодаря медиа мы знаем, что он играет важную роль в поддержании здоровья сердца и кровеносных сосудов, но это далеко не все его функции. Рассказываем, для чего еще нужен магний, как он действует и где его найти.

От нервов и стресса: 7 фактов о магнии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Этот нуклеотид является универсальным поставщиком энергии между живыми клетками организма.

При дефиците магния многие пациенты даже при небольших физических нагрузках (или во сне) замечают у себя сильные спазмы и судороги мышц.

Всасывание магния в желудочно-кишечном тракте повышают молочная, пидоловая и оротовая кислоты, витамин В6 (пиридоксин).

Но если в результате продолжительного стресса запас магния не восполняется, человек сталкивается с дефицитом магния и возрастающей тревожностью и раздражительностью.

Если вы начинаете подозревать у себя дефицит магния, сделайте клинический анализ крови по этому показателю. Не назначайте себе дозировку препаратов и витаминных комплексов с магнием самостоятельно: передозировка может спровоцировать аллергическую реакцию, снижение давления, тошноту, рвоту, угнетение центральной нервной системы и рефлексов.

Однако не весь магний, поступающий в организм с пищей, усваивается. В случае с орехами, кунжутом или отрубями усвоению магния мешает содержащийся в этих продуктах фитин. Наилучшим естественным источником остаются свежие зеленые овощи.

Эти продукты выводят магний из организма вместе с мочой, в связи с чем человек должен восполнить его запасы, чтобы не столкнуться с дефицитным состоянием.

Здоровье,
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