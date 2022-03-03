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3 часа назад

5 видов самого необычного массажа

Мира Маркина

Массаж — это один из самых древних способов избавления от различных недугов. Воздействуя на проблемные зоны, люди сотни и даже тысячи лет лечили друг друга руками. Кроме самых популярных и известных техник и видов массажа в мире существуют и довольно странные и весьма экзотические его разновидности. О некоторых из них читайте в материале "Рамблера".

5 видов самого необычного массажа
Фото: DepositphotosDepositphotos

Массаж кактусами

В одном из отелей Мексики, в городе Пунта-Мита практикуют массаж колючими растениями. Пугаться сразу не стоит: у кактусов предварительно удаляют иголки. В чем же смысл такого массажа? Дело в том, что кактусы способны удерживать и накапливать влагу, а манипуляции с ними отлично увлажняют кожу.

Массаж питонами

Такую весьма экстремальную разновидность массажа предлагают филиппинцы. Любители пощекотать себе нервы должны лечь на бамбуковый коврик, а на них опускают четырех огромных змей. Пресмыкающихся перед процедурой плотно кормят, поэтому массаж считается вполне безопасным.

Массаж блинчиками

Эту необычную технику придумала массажист Иветт Чанг. Она начала массировать своих клиентов горячими ароматными блинчиками. По словам автора методики, таким образом удается отлично избавить человека от усталости, а также вывести лишнюю влагу и токсины из организма.

Массаж пощечинами

Такой вид массажа практикуют в Таиланде. Расслабиться во время процедуры вряд ли удастся, поскольку ощущения от ударов ладонью по лицу сложно назвать приятными. А вот омолодить такой массаж, по словам его приверженцев, вполне способен. Правда, есть оговорка: удары по лицу должны быть точными и правильными.

Массаж ножами

От тех, кто предлагает эту услугу на Тайване, требуется невероятное мастерство и аккуратность. Ведь массируют клиентов большими, остро заточенными ножами. Процедура призвана очистить тело от негативной энергии и повысить кровяное давление. Говорят, такой массаж на Тайване известен уже более 2000 лет.

Здоровье,
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