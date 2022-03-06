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1 час назад

5 неожиданных причин, ухудшающих запах тела

Мира Маркина

Есть несколько неожиданных причин, из-за которых запах вашего тела может стать крайне неприятным. И от него не получится избавиться с помощью привычных дезодорантов и гелей для душа. В материале "Рамблера" читайте о некоторых таких вещах.

5 неожиданных причин, ухудшающих запах тела
Фото: depositphotosdepositphotos

Стресс

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В то время, когда вы нервничаете, испытываете тревогу или сильное волнение, организм реагирует на это выделением пота. Только вот по составу он отличается от того, который выделяется из-за перегрева тела. Этот пот более густой и состоит из белков и жира. Несмотря на то. что изначально он не имеет запаха, он быстро испаряется и, смешиваясь с бактериями на коже становится очень пахучим. Чтобы не допустить неприятного запаха от тела в стрессовые моменты, необходимо пользоваться антиперспирантами с солями алюминия.

Острая пища

В процессе обмена веществ острые продукты (лук, чеснок, острые специи и т.п.) производя весьма пахучие вещества, например, серу. Неудивительно, что запах тела усиливается. Кроме того, острый перец, например, содержит капсаицин, стимулирующий рецепторы во рту, организму посылается сигнал, будто вам жарко и вы начинаете сильно потеть. После приема острой пищи желательно принять душ и воспользоваться антиперспирантом.

Сахар в крови

Отличительный сладковатый запах может появиться у тех, кто страдает диабетом или гипогликемией (пониженное содержание сахара в крови). Это результат недостатка инсулина, при котором организм начинает расщеплять жиры. Кроме того, постоянные скачки сахара в крови нарушают нормальное потоотделение. Если вы слишком сильно потеете без причин в прохладный день или когда не слишком активны, это повод обратиться к врачу.

Спиртные напитки

Организм, воспринимая алкоголь как токсичное вещество, старается его как можно скорее переработать и вывести. Часть его попадает в кровоток, часть выводится через дыхание и пот, вызывая неприятный запах тела.

Болезни

Во время многих болезней тело человека начинает источать специфические запахи. Например, кислый запах может сигнализировать о мононуклеозе, запах рыбы - о проблемах с печенью, а аммиачный запах при дыхании говорит о почечной недостаточности.

Здоровье,
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