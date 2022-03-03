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9 часов назад

Почему женщины должны спать дольше мужчин

WMJ.ruWMJ.ru

Суточная норма сна для женщин оказалась больше, чем для мужчин.

Почему женщины должны спать дольше мужчин
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Для взрослых мужчин норма здорового сна составляет 6–8 часов, если он спит крепко и без пробуждений. Но есть мужчины, которым достаточно и 6-7 часов, чтобы полноценно отдохнуть и чувствовать себя бодро. Если мужчина будет спать менее 6 часов в сутки, он может заболеть диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, рискует перенести инсульт, у него может вырасти вес и снизиться иммунитет.

Психическое здоровье такого мужчины тоже будет под угрозой.

Женский сон должен длиться по меньшей мере на полчаса больше, чем мужской — структура нейронных связей мозга женщины сложнее мужской, их природная многозадачность требует длительного отдыха. Женский мозг активнее использует энергию, быстрее истощается. Дольше женщины и засыпают – на отход ко сну им требуется как минимум 20-30 минут.

Недосып даже на один час влияет на психическое состояние женщины и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

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