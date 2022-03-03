Что будет, если пить дистиллированную воду

Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева рассказала, что будет, если пить слишком много дистиллированной воды.

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Если употреблять дистиллированную воду регулярно, есть риск навредить обмену веществ: дело в том, что в ней нет минеральных солей и низкий уровень кислотности — поддержание кислотно-щелочного баланса с ее помощью невозможно.

При длительном употреблении такая вода может вымыть из организма соли, включая важнейший: кальций, фосфор, калий, железо или медь. Из-за этого могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца — миокард, костная ткань, может развиться остеопороз.

Во время диет или курсов лечебного голодания из-за дистиллированной воды может развиться недостаток витаминов.

Нести вред человеку может и простая питьевая вода, если ее выпить слишком много.