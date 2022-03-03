Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
8 часов назад

Что будет, если пить дистиллированную воду

WMJ.ruWMJ.ru

Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева рассказала, что будет, если пить слишком много дистиллированной воды.

Что будет, если пить дистиллированную воду
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Если употреблять дистиллированную воду регулярно, есть риск навредить обмену веществ: дело в том, что в ней нет минеральных солей и низкий уровень кислотности — поддержание кислотно-щелочного баланса с ее помощью невозможно.

При длительном употреблении такая вода может вымыть из организма соли, включая важнейший: кальций, фосфор, калий, железо или медь. Из-за этого могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца — миокард, костная ткань, может развиться остеопороз.

Во время диет или курсов лечебного голодания из-за дистиллированной воды может развиться недостаток витаминов.

Нести вред человеку может и простая питьевая вода, если ее выпить слишком много.

Последние новости
Здоровье,Александр Яковлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители