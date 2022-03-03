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6 часов назад

Диетолог дал совет людям с пропавшим аппетитом из-за стресса

Мария Иглина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что не нужно заставлять себя есть, если на фоне острого стресса нет аппетита, потому что организму в этот момент не до еды. Этим эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Диетолог дал совет людям с пропавшим аппетитом из-за стресса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог объяснила, что довольно нередко на фоне острого стресса у людей возникают нарушения сна и пропадает аппетит, и это нормально для организма:

"Когда идет сильный стресс, организм испытывает сначала некий шок, у людей он проявляется по-разному, это зависит от организации нервной системы".

Во время стресса в надпочечниках происходит выброс адреналина и норадреналина, повышается уровень глюкозы и давление. По словам эксперта, так кислород быстрее поступает в клетки и быстрее вырабатывается энергия. И в этот момент организму не до еды.

А уже после острого стресса наступает другая фаза, когда аппетит восстанавливается естественным путем:

"Человек начинает набирать то, что он не делал какое-то время, он начинает опустошать холодильник, чтобы выработались опиаты и заглушили последствия стресса, в основном это сладкое и жирное".

Ранее врач рассказал, как выбрать правильный майонез.

Здоровье,Елена Соломатина,
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