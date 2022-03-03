Диетолог дал совет людям с пропавшим аппетитом из-за стресса

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что не нужно заставлять себя есть, если на фоне острого стресса нет аппетита, потому что организму в этот момент не до еды. Этим эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Диетолог объяснила, что довольно нередко на фоне острого стресса у людей возникают нарушения сна и пропадает аппетит, и это нормально для организма:

"Когда идет сильный стресс, организм испытывает сначала некий шок, у людей он проявляется по-разному, это зависит от организации нервной системы".

Во время стресса в надпочечниках происходит выброс адреналина и норадреналина, повышается уровень глюкозы и давление. По словам эксперта, так кислород быстрее поступает в клетки и быстрее вырабатывается энергия. И в этот момент организму не до еды.

А уже после острого стресса наступает другая фаза, когда аппетит восстанавливается естественным путем: