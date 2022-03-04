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1 час назад

Названо необратимое последствие ношения туфель на каблуках

Мира Маркина

Журналистка издания The Sun прошла диагностику ступней на 3D-сканере и узнала о том, к каким негативным последствиям для здоровья ног привела ее любовь к обуви на каблуке. По результатам исследования и интервью с врачом Тэнит Кэри подготовила материал.

Названо опасное последствие ношения туфель на каблуках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В медицинском центре Лондона Тэнит предложили посмотреть, как выглядят ее стопы во время носки 10-сантиметровых шпилек. Во время исследования велась круговая съемка.

«Первое, что меня поразило, когда я увидела сотни фотографий своих стоп, — это неестественная позиция, которую они принимают в туфлях. Более того, оказалось, что мои пальцы врезаются друг в друга, и передняя часть ноги выглядит как гигантский паук», — описала впечатления журналистка.

Врач Мартин Клинке объяснил Тэнит, что в остроносых туфлях ее пальцы ног не только сильно сжимаются, но и сгибаются под углом 90 градусов. И частое ношение такой обуви чревато возникновением молоткообразной деформации пальцев. Она появляется вследствие нарушения натяжения сухожилий мышц-сгибателей, а также снижения подвижности межфаланговых суставов пальцев стопы, когда они фиксируются в согнутом состоянии.

Также хирург отметил, что во время ношения узких туфель на каблуках сжимается сустав в районе большого пальца. Это приводит к возникновению вальгусной деформации первого пальца стопы.

Эксперт предупредил, что каблук в два с половиной сантиметра оказывает на 22% больше давления на подушечки стопы, чем обувь на плоской подошве. Опасаться стоит ношения каблуков от семи сантиметров, так как в этом случае давление увеличивается до 75%.

Ранее мы рассказывали о том, какая невинная привычка уничтожает красоту ног.

Здоровье,
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