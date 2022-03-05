Названы самые полезные и вредные позы для сна

Специалист по сну Джеймс Лейнхардт описал позы, в которых лучше всего спать, и предупредил, какие из них вредны для позвоночника. Об этом пишет T3.
По словам эксперта, полезнее всего спать на боку с полусогнутыми ногами и руками. Это самая оптимальная поза, снимающая нагрузку с позвоночника. Лейнхардт утверждает, что хотя так спят 70-80 процентов людей, большинство делают это неверно: например, вытягивают одну ногу, из-за чего позвоночник изгибается.
Еще одна выгодная поза — на спине. По мнению Лейнхардта, она почти так же полезна, как правильный сон на боку, особенно если подложить под колени подушку. Лейнхардт не рекомендует спать на животе: это, по его словам, создает сильную нагрузку на шею.