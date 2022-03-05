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3 часа назад

Назван продукт, защищающий от рака легких

Мира Маркина

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал о специи, которая может предупредить развитие онкологического заболевания легких.

Назван продукт, защищающий от рака легких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Герман Шаевич заявил, что защититься от рака легких поможет черный перец. Дело в том, что в нем содержится пиперин – вещество, которое замедляет рост раковых клеток. По мнению эксперта, умеренное потребление перца также предупреждает развитие рака кишечника.

Есть от этой специи польза и для глаз. Содержащийся в черном перце витамин А укрепляет роговицу и поддерживает остроту зрения.

Ранее мы рассказывали о том, какой новый способ лечения рака поджелудочной железы открыли ученые.

Здоровье,Первый канал,
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