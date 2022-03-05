Диетологи назвали усиливающие боли в суставах продукты

Врачи-диетологи из США перечислили продукты, усиливающие хронические боли в суставах. Об этом сообщает Eat This, Not That!
По словам диетолога Тристы Бест, чрезмерное потребление продуктов, содержащих глютен, может усилить боли в суставах у людей с аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом. Кроме того, Бест советует им есть больше продуктов, содержащих омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, например, жирную морскую рыбу или шпинат.
Диетолог Дженнифер Диггс назвала сахар из магазинных продуктов одной из причин, по которой хронические боли могут усилиться, и посоветовала убрать покупные сладости из рациона.
«Сахар, содержащийся в печенье из магазина или газировке, часто становится причиной воспалений. Самое интересное, что он может усилить боль в суставах при травмах, потому что почти каждый случай такой боли связан с воспалением»,
— объяснила врач.
Другой причиной сильных болей в суставах может быть недостаточное количество клетчатки в рационе, уверена специалист Бетси Фиарс.
«Клетчатка распадается в организме на короткоцепочечные жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие»,
— отметила она.
Фиарс рекомендует людям с хроническими болями полностью отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового и добавить в рацион больше фруктов, овощей и диетического мяса, например, индейку.