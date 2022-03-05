Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

Диетологи назвали усиливающие боли в суставах продукты

Lenta.ruLenta.ru

Врачи-диетологи из США перечислили продукты, усиливающие хронические боли в суставах. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Диетологи назвали усиливающие боли в суставах продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога Тристы Бест, чрезмерное потребление продуктов, содержащих глютен, может усилить боли в суставах у людей с аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом. Кроме того, Бест советует им есть больше продуктов, содержащих омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, например, жирную морскую рыбу или шпинат.

Диетолог Дженнифер Диггс назвала сахар из магазинных продуктов одной из причин, по которой хронические боли могут усилиться, и посоветовала убрать покупные сладости из рациона.

«Сахар, содержащийся в печенье из магазина или газировке, часто становится причиной воспалений. Самое интересное, что он может усилить боль в суставах при травмах, потому что почти каждый случай такой боли связан с воспалением»,

— объяснила врач.

Другой причиной сильных болей в суставах может быть недостаточное количество клетчатки в рационе, уверена специалист Бетси Фиарс.

«Клетчатка распадается в организме на короткоцепочечные жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие»,

— отметила она.

Фиарс рекомендует людям с хроническими болями полностью отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового и добавить в рацион больше фруктов, овощей и диетического мяса, например, индейку.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители