Назван идеальный обед для похудения

Диетолог Кортни Д’Анджело назвала компоненты, из которых должен состоять идеальный обед для похудения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

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По словам эксперта, худеющим необходимо сочетать три основные пищевые группы: белковую еду, зелень и здоровые углеводы и собирать обед, как конструктор, из этих элементов. При этом центральное место должен занимать постный белок, источником которого могут быть, например, курица, индейка или рыба. Диетолог считает, что каждый прием пищи должен включать 25-30 граммов белка.