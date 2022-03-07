Почему иногда вес из-за стресса увеличивается, а иногда нет

Рассмотрим ситуацию. Вы начали постоянно пребывать в стрессе, потому что новый начальник к вам придирается. Далее подключается сосательно-жевательный рефлекс. В детстве, когда вы плакали, то вас мама кормила, предлагала конфетку. Тогда это снимало стресс, сработает и сейчас. Вы приходите домой с работы и сгрызаете целую сковородку семечек, пьете молоко (получаете защиту матери от своего эмоционального состояния, соединение с ней снимает напряжение). Если у вас системный стресс, вы начинаете переедать, есть на ночь, чтобы уснуть. И вес постепенно прибавляется. Особенно если в детстве вы плакали, а мама кормила грудью. Или плохо себя чувствовали, а вам давали сладости: «Не плачь, держи конфетку!» Если у вас так было принято, то вы и будете заедать. Быстрый выброс серотонина от употребления простых углеводов вызывает эмоцию счастья, когда сразу становится хорошо. Эффект краткосрочный, и вот вы снова тянетесь за пряниками или шоколадными конфетами. При этом наблюдается эффект часто заземления в стрессе, т.е. отсутствие какой-бы то ни было физической активности и даже элементарной прогулки. Энергия никуда не тратится – вы набираете вес.



Есть люди, которые в стрессе, наоборот, худеют. У них сильно разгоняется обмен веществ. Наблюдается обратная реакция, когда тревога вызывает гиперактивность. У них другие паттерны поведения. Они в стрессе могут начать уборку дома: вычищать, вымывать все, т.е. через тело выводить стресс. Мы устроены так, что организм способен через тело и с помощью физической нагрузки снять стресс. Как родители воспитали в детстве. Кому-то конфетку давали, а кого-то стимулировали совершить действие: «Что ты плачешь? Пойдем погуляем, на велосипедах покатаемся!» Таким образом, это напрямую зависит от стереотипов поведения отдельно взятой семьи.

Зоя Богданова Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» (бестселлер)