Почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой



"Если мы говорим, о людях с тревожно-депрессивным расстройством или с другими расстройствами, которые тоже сопровождаются сильной тревогой, то спортивными физические нагрузки не дадут должного результата, потому что эта тревога будет запускаться снова и снова. Как только человек позанимался какое-то небольшое время, он будет чувствовать то же, что было до начало занятий.



Часто люди, которые испытывают тревогу, могут самостоятельно начать хотеть двигаться. Они могут захотеть записаться в спортзал или пойти на пробежку, не потому что так надо, а потому что тело этого требует. Это называется ажитация, то есть двигательное возбуждение на фоне пика тревоги.



И если тревога возникает вследствие какого-либо психического расстройства, необходимо обратиться к психиатру, и купировать ее с помощью медикаментов".

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®