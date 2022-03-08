Почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой

Тревога бывает хронической или ассоциированной с важными событиями в жизни человека, поэтому встречалась она каждому из нас. Она выматывает, мешает принимать решения и в итоге может не только испортить настроение, но и расстроить здоровье. "Рамблер" поговорил с психиатром Вероникой Сысоевой и узнал, правда ли, что спортивные упражнения могут помочь справиться с тревогой.
Однако физические упражнения помогают только в том случае, если тревога возникает на фоне разовых событий. Например, вам предстоит собеседование или сложный разговор. Совсем иными способнами придется купировать тревожный синдром, если речь идет о расстройства.