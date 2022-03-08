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1 час назад

Почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой

Даша Краснова
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Тревога бывает хронической или ассоциированной с важными событиями в жизни человека, поэтому встречалась она каждому из нас. Она выматывает, мешает принимать решения и в итоге может не только испортить настроение, но и расстроить здоровье. "Рамблер" поговорил с психиатром Вероникой Сысоевой и узнал, правда ли, что спортивные упражнения могут помочь справиться с тревогой.

Почему физическая нагрузка помогает справиться с тревогой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Во время стресса в крови вырабатываются гормоны стресса: адреналин и кортизол, из-за них мы испытываем ряд неприятных состояний в виде учащенного сердцебиения, тошноты и потливости.

За счет физической нагрузки мы снижаем концентрацию гормона стресса, и тем самым улучшаем свое физическое и эмоциональное состояние. Зачастую на фоне стресса обостряется много патологий, он становится рычагом, который активизирует болезни.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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Однако физические упражнения помогают только в том случае, если тревога возникает на фоне разовых событий. Например, вам предстоит собеседование или сложный разговор. Совсем иными способнами придется купировать тревожный синдром, если речь идет о расстройства.


"Если мы говорим, о людях с тревожно-депрессивным расстройством или с другими расстройствами, которые тоже сопровождаются сильной тревогой, то спортивными физические нагрузки не дадут должного результата, потому что эта тревога будет запускаться снова и снова. Как только человек позанимался какое-то небольшое время, он будет чувствовать то же, что было до начало занятий.

Часто люди, которые испытывают тревогу, могут самостоятельно начать хотеть двигаться. Они могут захотеть записаться в спортзал или пойти на пробежку, не потому что так надо, а потому что тело этого требует. Это называется ажитация, то есть двигательное возбуждение на фоне пика тревоги.

И если тревога возникает вследствие какого-либо психического расстройства, необходимо обратиться к психиатру, и купировать ее с помощью медикаментов".
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Здоровье,Межгосударственный авиационный комитет,
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