Названы три главных витамина, необходимых весной

В первый весенний месяц особенно ощущается нехватка витаминов: и солнце еще не спешит согревать нас своими лучами, и в овощах и фруктах сохранилось уже мало чего ценного. Как же восполнить авитаминоз и какие именно витамины требуются прежде всего? Об этом рассказал АиФ старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Юлия Чехонина.

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Первое - это витамин С, очень важный для укрепления иммунитета, поддержания в тонусе сосудов, а также эластичности и красоты кожи. "Добыть" этот витамин в это время года можно в квашеной капусте и замороженных ягодах. 150-200 граммов капусты достаточно чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. При этом в ней содержатся и пребиотики (полезные пищевые волокна), они способствуют сохранению здоровой микрофлору в кишечнике и опосредованно также укрепляют иммунитет.

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Что касается заморозки, то самые полезные ягоды для этого - красная и черная смородина. В 100 граммах свежей черной смородины содержится три суточных нормы витамина С, в размороженной - одна как минимум. Помимо витаминов, ягоды богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от преждевременного старения.

Хороший источник витамина С - ягоды шиповника. Причем в сушеных больше нужного витамина, чем в свежих ягодах, примерно в два раза. Его достаточно просто заваривать в чае.

Второй важный весной витамин - А. Он также помогает иммунитету. С детства известно, что витамин А содержится в моркови и других оранжевых овощах - тыкве, болгарском перце. Очень полезно добавлять в рацион печень трески. В 100 граммах печени трески содержится 4-кратная суточная норма потребления.