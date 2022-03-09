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25 минут назад

Диетолог назвал три главных витамина, необходимых весной

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

В первый весенний месяц особенно ощущается нехватка витаминов: и солнце еще не спешит согревать нас своими лучами, и в овощах и фруктах сохранилось уже мало чего ценного. Как же восполнить авитаминоз и какие именно витамины требуются прежде всего? Об этом рассказал АиФ старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Юлия Чехонина.

Названы три главных витамина, необходимых весной
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Первое - это витамин С, очень важный для укрепления иммунитета, поддержания в тонусе сосудов, а также эластичности и красоты кожи. "Добыть" этот витамин в это время года можно в квашеной капусте и замороженных ягодах. 150-200 граммов капусты достаточно чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. При этом в ней содержатся и пребиотики (полезные пищевые волокна), они способствуют сохранению здоровой микрофлору в кишечнике и опосредованно также укрепляют иммунитет.

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Что касается заморозки, то самые полезные ягоды для этого - красная и черная смородина. В 100 граммах свежей черной смородины содержится три суточных нормы витамина С, в размороженной - одна как минимум. Помимо витаминов, ягоды богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от преждевременного старения.

Хороший источник витамина С - ягоды шиповника. Причем в сушеных больше нужного витамина, чем в свежих ягодах, примерно в два раза. Его достаточно просто заваривать в чае.

Второй важный весной витамин - А. Он также помогает иммунитету. С детства известно, что витамин А содержится в моркови и других оранжевых овощах - тыкве, болгарском перце. Очень полезно добавлять в рацион печень трески. В 100 граммах печени трески содержится 4-кратная суточная норма потребления.

Третий витамин - группы В, он особенно важен для сохранения душевного равновесия, поскольку регулирует функцию нервной системы, полезен также при усиленных умственных нагрузках. Рекордсмен по содержанию витамина В - говяжья печень. Как подчеркнул диетолог, при употреблении ста граммов этого продукта человек восполняет 100 процентов от рекомендуемой суточной нормы витамина В, а витамина В12 - несколько суточных норм.

Здоровье,
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