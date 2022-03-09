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21 минуту назад

Названы лучшие продукты для очистки печени от токсинов

Inc-NewsInc-News

Один из самых важных органов в организме человека нуждается в нашей поддержке.

Названы лучшие продукты для очистки печени от токсинов
Фото:  freepik.com freepik.com

Печень – очень сильный внутренний орган человека. Во многих ситуациях она сама способна восстанавливаться от последствий бурной жизнедеятельности или в результате каких-то недугов. Но нельзя думать, что что ей не нужна наша поддержка и внимание. И здесь в первую очередь важен правильный рацион, не бьющий по печени, как говорят медики, «ударом боксера». К тому же, как и другие органы, печень тоже страдает от наплыва различных шлаков и токсинов.

И в такой ситуации, как утверждают диетологи, лучшую помощь окажут каши, нежирное мясо, орехи и болгарский перец. Именно ими рекомендуется разнообразить свой рацион для очистки печени.

Здоровье,
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