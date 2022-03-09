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27 минут назад

7 способов надолго сохранить молодость

Lenta.ruLenta.ru

Врач-терапевт из США назвала семь способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. Ее советы публикует Eat This, Not That! (ETNT).

7 способов надолго сохранить молодость
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Томи Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара.

«Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар также повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем»,

— объясняет доктор.

Другой важный фактор сохранения молодости — достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно семь-восемь часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола — гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением.

«Физические упражнения — еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма»,

— считает Митчелл.

Она советует выпивать в день по восемь-десять стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение.

В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов.

Врач уверена, что снижение уровня стресса поможет сохранить здоровье и молодость. Для того чтобы легче переносить стресс, Митчелл советует больше заниматься физическими упражнениями и йогой.

Здоровье,
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