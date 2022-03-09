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20 минут назад

Названы продукты, которые помогут очистить почки от токсинов

Газета.RuГазета.Ru

Почки являются жизненно важными органами, отвечающими за очистку крови, ее химический баланс и выработку гормонов. Их правильное функционирование во многом зависит от образа жизни каждого человека, и питание играет очень важную роль.

Названы продукты, которые помогут очистить почки от токсинов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоторые нездоровые привычки могут привести к почечной недостаточности, пишет портал Mundo deportivo.

Почечная недостаточность — это "состояние, при котором почки перестают работать и не могут удалять отходы и лишнюю воду из крови или поддерживать баланс химических веществ в крови". Острая или серьезная форма возникает внезапно, ее можно лечить, а хроническая форма развивается с годами и может быть вызвана высоким кровяным давлением или диабетом. Таким образом, факторами риска заболевания почек, по данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек Испании, являются гипертония, диабет, болезни сердца и почечная недостаточность в семейном анамнезе.

Диета необходима, чтобы почки могли выполнять свою задачу. Прием ряда продуктов может способствовать их здоровью.

Арбуз считается лучшим фруктом для этой цели, так как в значительной степени состоит из воды, поэтому очень хорош для борьбы с проблемами мочевыводящих путей. Обладает очищающими и мочегонными свойствами, богат антиоксидантами.

Черника также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, поэтому помогает очищать почки и мочевой пузырь. Она полезна для борьбы с камнями в почках и инфекциями мочевыводящих путей.

Клубника содержит антиоксиданты и при частом употреблении идеально подходит для детоксикации, очищения и очищения почек от токсинов

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