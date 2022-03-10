Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна

Сомнолог Кира Притчард перечислила пять правил бодрящего сна днем. О том, как выбрать место и время для сна, она рассказала Metro.

По мнению Притчард, дневной сон должен длиться около 90 минут. Она объяснила это тем, что именно за это время проходит полный цикл сна. Тем, у кого нет возможности прерваться на полтора часа, она предложила спать 10-12 минут. Специалист назвала лучшим временем для дневного сна момент через шесть-восемь часов после пробуждения. Если подремать позже, можно столкнуться с проблемами с засыпанием ночью.

Также Притчард посоветовала найти для сна темное, тихое и прохладное место. Если такого места нет, можно использовать маску для глаз и беруши. Чтобы быстрее уснуть, сомнолог посоветовала дыхательное упражнение: лежа с закрытыми глазами, нужно медленно вдохнуть и выдохнуть. Затем на вдохе нужно начать напрягать мышцы тела, а на выдохе расслаблять.

Если эти техники не помогли и после дневного сна человек проснулся уставшим и чувствует себя разбитым, сомнолог предлагает прогуляться на солнце, выпить небольшую чашку чая или кофе и умыть лицо прохладной водой.

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