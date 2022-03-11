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4 часа назад

Ученые назвали залог долголетия

Lenta.ruLenta.ru

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли, США, назвали залог долголетия. Оказалось, что люди, у которых есть партнер по жизни, живут дольше и здоровее. Выводы работы представлены в журнале Personality and Social Psychology.

Ученые назвали залог долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты анализировали данные с 1989 по 2009 год 154 супружеских пар среднего и старшего возраста. Каждые пять лет пары приходили в лабораторию и обсуждали в присутствии ученых последние события в своих отношениях, а также то, что им нравится или наоборот вызывает разногласия.

Ученые оценивали 15-минутные конфликтные разговоры пар, определяя индивидуальные и общие положительные и отрицательные эмоции на основе того, что говорили супруги, выражений их лиц, тона голоса и языка тела. Затем исследователи выделили общие положительные эмоции, которые супруги испытывали при просмотре видеозаписей своих разговоров. Специалисты также изучили видеозаписи на наличие признаков невербальной синхронности — жестов, которые выступают маркерами испытываемой любви и привязанности, например, улыбок, кивков и наклонов в сторону собеседника.

Оказалось, что во время совместного переживания положительных эмоций сердечные сокращения супругов синхронизировались. Также выяснилось, что высокий уровень общих положительных переживаний и ментальной связи в паре делал проявление проблем со здоровьем более плавным и увеличивал продолжительность жизни.

Здоровье,
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