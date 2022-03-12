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1 час назад

Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Диетолог назвала простой и полезный рецепт богатого клетчаткой напитка из трех ингредиентов. Ее слова приводит издание Well and Good.

Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог Тоби Смитсон объяснила, что клетчатка замедляет усвоение углеводов и таким образом нормализует уровень сахара в крови. Она также выводит из организма часть полученных из пищи жиров, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Более того, клетчатка помогает продлить ощущение сытости, снизить артериальное давление и уменьшить воспалительные процессы в организме.

По словам Смитсон, лучший напиток, содержащий клетчатку, — смузи из малины, миндаля и семян чиа. «Малина содержит более половины рекомендуемой дневной нормы витамина С и насыщена антиоксидантами, которые помогают клеткам восстанавливаться после окислительного стресса, снижая риск развития диабета, сердечных заболеваний и рака», — считает специалист.

Диетолог добавила, что миндаль богат клетчаткой, калием и магнием, а семена чиа — кальцием, фосфором и магнием, которые способствуют укреплению костей. Смитсон предложила по желанию добавить в напиток растительное молоко и овсяные хлопья.

Здоровье,
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