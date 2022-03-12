Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка

Диетолог назвала простой и полезный рецепт богатого клетчаткой напитка из трех ингредиентов. Ее слова приводит издание Well and Good.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Диетолог Тоби Смитсон объяснила, что клетчатка замедляет усвоение углеводов и таким образом нормализует уровень сахара в крови. Она также выводит из организма часть полученных из пищи жиров, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Более того, клетчатка помогает продлить ощущение сытости, снизить артериальное давление и уменьшить воспалительные процессы в организме.

По словам Смитсон, лучший напиток, содержащий клетчатку, — смузи из малины, миндаля и семян чиа. «Малина содержит более половины рекомендуемой дневной нормы витамина С и насыщена антиоксидантами, которые помогают клеткам восстанавливаться после окислительного стресса, снижая риск развития диабета, сердечных заболеваний и рака», — считает специалист.