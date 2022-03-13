Можно ли есть бананы после аппендицита

Есть мнение, что после операций и хирургических вмешательств нельзя есть определенные продукты. Особенно пациенты беспокоятся, что можно и нельзя есть после удаления аппендикса. Можно ли есть после аппендэктомии бананы? «Рамблер» узнал это у Алексея Парамонова, эксперта телеканала «Доктор».
Первые сутки пациент не ест и не пьет — только смачивает губы водой, чтобы те не высохли. На следующие сутки допустимо пить воду без газа. Затем в рацион добавляют жидкие пюре и супы, легкую пищу.
Свежие и сырые фрукты советуют употреблять не сразу, а спустя две недели. Это касается и бананов. Сначала лучше употреблять плоды в виде пюре. После окончательного восстановления организма можно есть бананы в разумных количествах без ограничений. На выздоровление и возвращение к прежней диете уходит примерно месяц.
Зависит от того, сколько и как скоро. В любых вопросах питания после операции лучше проконсультироваться с лечащим врачом.