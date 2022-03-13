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2 часа назад

Можно ли есть бананы после аппендицита

Мира Маркина
Алексей Парамоновэксперт

Есть мнение, что после операций и хирургических вмешательств нельзя есть определенные продукты. Особенно пациенты беспокоятся, что можно и нельзя есть после удаления аппендикса. Можно ли есть после аппендэктомии бананы? «Рамблер» узнал это у Алексея Парамонова, эксперта телеканала «Доктор».

Можно ли есть бананы после аппендицита
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Можно ли есть бананы после удаления аппендицита?

Можно ли бананы после операции удаления аппендикса? Часто задают этот вопрос. Неясна только причина интереса именно к бананам. Опасность бананов для кишечника и аппендикса в частности — распространенный миф. А после операции уже и аппендикса никакого нет. На что они должны воздействовать?
Алексей Парамонов
Алексей ПарамоновТерапевт, гастроэнтеролог, к.м.н.

Как скоро после операции можно есть бананы?

Первые сутки пациент не ест и не пьет — только смачивает губы водой, чтобы те не высохли. На следующие сутки допустимо пить воду без газа. Затем в рацион добавляют жидкие пюре и супы, легкую пищу.

Свежие и сырые фрукты советуют употреблять не сразу, а спустя две недели. Это касается и бананов. Сначала лучше употреблять плоды в виде пюре. После окончательного восстановления организма можно есть бананы в разумных количествах без ограничений. На выздоровление и возвращение к прежней диете уходит примерно месяц.

Что будет, если съесть банан после удаления аппендикса?

Зависит от того, сколько и как скоро. В любых вопросах питания после операции лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Здоровье,Алексей Парамонов,
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