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1 час назад

Назван способ быстро похудеть без вреда для организма

Мария Каткова

Врач-диетолог Марина Ульянова рассказала, что нужно делать для того, чтобы быстро похудеть и не навредить здоровью. Об этом сообщает Solenka.info.

Назван способ быстро похудеть без вреда для организма
Фото: РамблерРамблер

Она предложила избегать употребления углеводов, так как они влияют на уровень инсулина. Диетолог посоветовала употреблять не более 50 граммов углеводов в сутки.

Как отметила Ульянова, основу всего рациона должны составлять продукты, преимущественно состоящие из белка, — мясо, рыба и яйца. Также допустимы жиры и продукты с углеводами, не влияющими на уровень инсулина: оливки, шпинат, грибы, проростки, сельдерей, огурцы, руккола, салат латук, спаржа, цукини и цветная капуста.

Ранее сообщалось, что диетолог раскрыл секрет, как отучиться от сладкого.

Здоровье,
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