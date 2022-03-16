Назван способ быстро похудеть без вреда для организма

Врач-диетолог Марина Ульянова рассказала, что нужно делать для того, чтобы быстро похудеть и не навредить здоровью. Об этом сообщает Solenka.info.

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Она предложила избегать употребления углеводов, так как они влияют на уровень инсулина. Диетолог посоветовала употреблять не более 50 граммов углеводов в сутки.

Как отметила Ульянова, основу всего рациона должны составлять продукты, преимущественно состоящие из белка, — мясо, рыба и яйца. Также допустимы жиры и продукты с углеводами, не влияющими на уровень инсулина: оливки, шпинат, грибы, проростки, сельдерей, огурцы, руккола, салат латук, спаржа, цукини и цветная капуста.